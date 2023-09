Festa per l'Italia: siamo campioni d'Europa nel Subbuteo

© twitter

In attesa di aggiudicarsi il pass per gli Europei 2024, l'Italia può iniziare già a festeggiare. Gli azzurri hanno conquistato il titolo continentale nel Subbuteo superando il Belgio per 3-2 nella finale andata in scena a Gibilterra. La squadra guidata dal commissario tecnico Marco Lamberti e composta da Luca Battista, Saverio Bari, Micael Caviglia, Matteo Ciccarelli, Filippo Cubeta e Claudio Latorre ha avuto la meglio sui "Diavoli Rossi" ai supplementari.