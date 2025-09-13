Ferrara: "Il Napoli resta la squadra da battere"

Intervistato da Tuttosport, Ciro Ferrara mette ancora il Napoli in cima alle squadre favorite per lo scudetto. "Juve fra le pretendenti al titolo? La squadra da battere resta il Napoli - ha dichiarato l'ex difensore -. Ed è naturale perché partono con lo scudetto sul petto, anche in virtù del loro mercato estivo che è stato importante". "Poi sappiamo che per riconfermarti devi dimenticare quanto fatto l’anno prima e ripartire con ancor più motivazioni. Boniperti diceva che vincere non è importante, ma l’unica cosa che conta - ha aggiunto -. Ecco, con l’esperienza ho capito che rivincere è ancor più importante, e la Juve proverà a farlo".