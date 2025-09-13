Logo SportMediaset
Ferrara: "Il Napoli resta la squadra da battere"

13 Set 2025 - 14:45

Intervistato da Tuttosport, Ciro Ferrara mette ancora il Napoli in cima alle squadre favorite per lo scudetto. "Juve fra le pretendenti al titolo? La squadra da battere resta il Napoli - ha dichiarato l'ex difensore -. Ed è naturale perché partono con lo scudetto sul petto, anche in virtù del loro mercato estivo che è stato importante". "Poi sappiamo che per riconfermarti devi dimenticare quanto fatto l’anno prima e ripartire con ancor più motivazioni. Boniperti diceva che vincere non è importante, ma l’unica cosa che conta - ha aggiunto -. Ecco, con l’esperienza ho capito che rivincere è ancor più importante, e la Juve proverà a farlo". 

