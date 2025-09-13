Pisa, Gilardino: "Seguiamo il nostro percorso"

"Sarà una gara complicata, come sempre accade in Serie A; anche perché affrontiamo una squadra che è stabilmente in questa categoria da olre 30 anni e che ha qualità importanti. Noi dobbiamo seguire il nostro percorso, con calma, lucidità e la massima motivazione. Dobbiamo costruire la partita in campo e fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità al momento, soprattutto dobbiamo essere più concreti negli ultimi venti metri perché questa crescita è fondamentale per il nostro percorso". Così il tecnico del Pisa Alberto Gilardino in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Udinese. "Per quanto riguarda la formazione dovrò fare delle valutazioni in special modo sui calciatori rientrati in settimana dagli impegni in Nazionale e per questo sarà decisivo l'ultimo allenamento", ha aggiunto.