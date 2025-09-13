Logo SportMediaset
Calcio

Atalanta, Juric: "Lookman non convocato contro il Lecce"

13 Set 2025 - 13:57

Ivan Juric ha annunciato in conferenza stampa che Lookman non è stato convocato per la gara contro il Lecce. "Ademola per domani non sarà pronto, è una situazione veramente spiacevole e difficile - ha detto il tecnico dell'Atalanta in riferimento alla richiesta del giocatore di allenarsi a parte e alla decisione di non partecipare alla rifinitura -. Ho sentito come allenatore che abbiamo bisogno di altre cose: spirito, umiltà, sentire bene la maglia. Serve fare meglio e prendersi anche delle responsabilità. Serve appartenenza. Io domani voglio vincere". "Noi siamo l'Atalanta e dobbiamo rappresentare la città con umiltà e lavoro indipendentemente dal risultato - ha aggiunto -. Bisogna avere le cose ben chiare poi è chiaro che Lookman è un top player, ma tutti siamo convinti che l'Atalanta abbia bisogno di valori umani". 

