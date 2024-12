Fenerbahce, Mourinho operato alla cistifellea, intervento riuscito

Josè Mourinho "è stato operato con successo alla cistifellea oggi nel suo paese, il Portogallo". Lo comunica in una nota il Fenerbahce, che augura "al nostro allenatore, che gode di ottima salute, una pronta guarigione". Lo stesso Mou nelle scorse ore ha voluto rassicurare tutti. "Si è un po' esagerato sul mio intervento, è stata una operazione di lieve entità - ha sottolineato - Tornerò a dirigere gli allenamenti al rientro dalle vacanze, come sempre. Non mi sono mai perso una sessione in 25 anni e non intendo farlo ora".