FEDERCALCIO UCRAINA RICORDA IN VIDEO 1000 GIORNI GUERRA

La Federcalcio Ucraina ha lanciato sui propri social un video sui 1000 giorni di guerra e invasione russa per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze del conflitto. "Mille giorni di invasione su vasta scala. I numeri in questo video parlano più forte di qualsiasi parola. Rappresentano le nostre perdite, vite distrutte, bambini rapiti e case distrutte. Il mondo deve vederli. Perché, mentre guarda, questi numeri continuano a crescere", si legge nel post mentre in video i giocatori della Nazionale mostrano cartelli con i numeri della guerra.