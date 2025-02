Febbre Torino-Milan, superata quota 23mila spettatori

Sotto la Mole cresce l'attesa per la sfida tra Torino e Milan, in programma sabato pomeriggio alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. "La Maratona è già soldout e abbiamo superato quota 23.000 spettatori" fa sapere il club di via Viotti in una nota ufficiale, con le ultime disponibilità nei settori Distinti Granata e curva Primavera che stanno per esaurirsi. Il Toro di Vanoli cerca il riscatto dopo la sconfitta di Bologna e si presenta con una striscia positiva di quattro risultati utili di fila davanti ai propri tifosi, il Milan di Conceicao va a caccia di punti per provare ad avvicinarsi alla zona Champions.