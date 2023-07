Fausto Vera tra Lazio e Fiorentina, in arrivo il "Brozovic argentino" 

MERCATO

Costa 12 milioni più bonus, l'ex interista Zè Elias lo consiglia: "Perfetto per il campionato italiano, sembra un mediano argentino della vecchia guardia"

© Getty Images È da tempo un obiettivo della Lazio, ma da qualche giorno è entrato anche nel mirino della Fiorentina. Fausto Vera, ventitreenne argentino di Hurlingham, ha ottime possibilità di sbarcare in Italia a breve scadenza. Il Corinthians dopo un inizio di stagione disastroso deve venderlo alla svelta, per avere qualche soldo da investire (12 milioni più 3 di bonus la richiesta) e provare a raddrizzare la situazione.

Viene dall’Argentinos Juniors, il club che lanciò Maradona. Nessuno ha mai pensato di iscriverlo nella categoria degli eredi di Diego, per carità. Anche il ruolo è molto diverso. Però Fausto Vera a modo suo è stato un bambino prodigio. Ha esordito in Serie A a diciotto anni e mezzo, il 12 novembre 2018 contro il Tigre. Nel luglio del 2022 si è trasferito in Brasile, al Corinthians, per 5 milioni di dollari. Nel 2021 ha giocato 3 partite (tutte da titolare) alle Olimpiadi di Tokyo, sotto la guida del CT Fernando Batista. Nel suo curriculum anche 3 presenze con l’Under 17, 14 (e 1 gol) con l’Under 20, 8 8e 1 gol) con l’Under 23.

Per capire che tipo di giocatore sia Fausto Mariano Vera (nato il 26 marzo del 2000 ad Hurlingham, provincia di Buenos Aires, nonni paterni di origine paraguayana), abbiamo chiesto aiuto a Zè Elias, ex centrocampista tra le altre di Inter, Genoa e Bayer Leverkusen, oggi apprezzato commentatore di calcio in Brasile oltre che vecchio cuore corinthiano: “Vera è un ottimo giocatore, fa girare la squadra. Può giocare da centrocampista centrale ma anche da mezzala destra o sinistra, però a me piace da centrale, è bravo nel gioco corto, assomiglia un po’ a Brozovic per la capacità di distribuire il pallone. Non sta mai fermo, questa è la sua caratteristica principale. È giovane e deve ancora lavorare, come tutti, però a me piace davvero tanto. Sembra un giocatore argentino della vecchia guardia, di quelli che fanno sentire davvero la loro presenza in mezzo al campo. Giocatore molto adatto al calcio italiano secondo me”.

Adesso tutto passa nelle mani di Kristian Bereit, il procuratore di Fasto Vera. In questo weekend è atteso nella sede del Corinthians per trovare una soluzione. Il club paulista chiede 12 milioni più 3 di bonus, la Lazio è stata la prima a muoversi ma la Fiorentina si sta facendo sotto con decisione. Ora è una corsa contro il tempo, perché il Corinthians ha bisogno di regalare con quei 12 milioni (in realtà il 30% deve andare all’Argentinos Juniors che si è tenuto questo diritto nel contratto di cessione) qualche rinforzo all’allenatore Vanderley Luxemburgo. Il 15° posto nella classifica della Serie A brasiliana non è certo una collocazione consona al prestigio del club.