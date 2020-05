Fase 2, Spadafora: "Pensato alla tutela degli atleti, ora protocollo per gli sport di squadra"

LE PAROLE

Vincenzo Spadafora ha commentato la pubblicazione delle linee guida per la pratica degli sport individuali parlando di "un lavoro molto approfondito e dettagliato, portato avanti con celerità e massima cura, pensando alla tutela degli atleti ma anche di tutti gli operatori dello sport". Queste le parole del ministro su Facebook, che ha poi parlato del tema caldo del momento, il protocollo per gli sport di squadra, che sta tenendo in sospeso il futuro della Serie A: "Ora siamo al lavoro per il protocollo per gli allenamenti degli sport di squadra e per le linee guida per la riapertura delle strutture in cui si pratica lo sport di base. Un passo alla volta lo sport riparte".

Sulla questione è poi intervenuto anche il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi: "Siamo tutti in attesa di questo benedetto protocollo sanitario per la ripresa completa dell'attività - ha detto - Non è stato ancora validato e non sappiamo ad oggi quali siano le criticità. Sicuramente una di queste è la gestione del gruppo squadra in presenza di un caso di positività al coronavirus. Siamo in attesa, so che la Federcalcio si deve interfacciare col Comitato tecnico-scientifico del Governo, ma non ho novità. L'8 maggio, venerdì, abbiamo il consiglio federale e contiamo per quella data di avere, non dico il protocollo approvato, ma almeno capire perché eventualmente non è stato ancora validato".