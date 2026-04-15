L'INTERVISTA

Falcao scommette su Ancelotti: "Il Brasile vincerà il Mondiale grazie a lui"

L'ex campione della nazionale verdeoro e della Roma: "Poi vedo Francia e Spagna"

15 Apr 2026 - 12:46
© Getty Images

© Getty Images

"Il Brasile vincerà il Mondiale: ha degli attaccanti fortissimi e in panchina c'è Carlo Ancelotti. Poi vedo Francia e Spagna. Ovvio che la palla è rotonda e che conteranno gli episodi, ma secondo me alla fine vincerà la squadra di Carlo". A due mesi dall'inizio della Coppa del Mondo, Paulo Roberto Falcao fa il suo pronostico. Intervistato dall'ANSA ammette che anche la Germania, come l'Argentina e il Portogallo, hanno le loro chance. Ma a suo giudizio gli sfidanti più pericolosi per la Seleçao sono la Francia e la Spagna.

"L'unico loro vero vantaggio rispetto al Brasile è che sono squadre già pronte, già formate, ma alla fine vinceremo noi". L'ex numero 5 giallorosso dice la sua anche sul tema che sta spaccando il Paese, la mancata convocazione di Neymar, vicenda su cui è intervenuto anche il presidente Lula: "Ora vedo che sta cercando di giocare ma sono due anni che non lo fa. A me è sempre piaciuto, è un giocatore diverso. Ma non basta dire che giocherà come ha fatto in passato per sostenere che deve andare al Mondiale. Penso che Ancelotti abbia fatto ciò che avrei fatto anche io: ha detto chiaro che Neymar deve dimostrargli che sta bene. Non dipende da Carlo, ma da lui, da Neymar".

brasile
falcao
mondiali
ancelotti

Ultimi video

01:45
Da Verona al Verona

Da Verona al Verona: dov'è finito Pulisic?

03:12
La probabile formazione dell'Inter contro il Cagliari: c'è De Vrij, centrocampo confermato

La probabile formazione dell'Inter contro il Cagliari: c'è De Vrij, centrocampo confermato

01:37
Callegari: "L'attacco preoccupa Spalletti"

Callegari: "L'attacco preoccupa Spalletti"

02:21
Italia, flop europeo: i numeri del fallimento

Italia, flop europeo: i numeri del fallimento

03:20
Esclusiva Nico Paz

Esclusiva Nico Paz

02:34
Esposito contro Esposito

Esposito contro Esposito

02:59
FIGC e il nome di Malagò

FIGC e il nome di Malagò

01:57
La "Gasperineide"

La "Gasperineide"

02:14
Addio a Manninger

Addio a Manninger

00:45
Marotta esalta Chivu

Marotta esalta Chivu

01:44
Chivu alza la voce

Chivu alza la voce

01:38
Chivu, sogno doblete

Chivu, sogno doblete

01:30
Ballottaggio per Yildiz

Juve, le condizioni di Yildiz per la missione Champions

01:33
Napoli, fortino Maradona

Napoli, Conte sfida l'ex Sarri nel "fortino" Maradona

01:37
Scaroni scarica il Milan

Scaroni carica il Milan

01:45
Da Verona al Verona

Da Verona al Verona: dov'è finito Pulisic?

I più visti di Calcio

Inter "gol machine"

Inter, "gol machine": record storico in Serie A

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Moviola, i verdetti Aia

Moviola, i verdetti Aia: "Aureliano bocciato al Var"

Dai play-off Mondiali con l'Italia alla Champions, Turpin combina guai e fa arrabbiare tutti: "È una partita rubata"

SRV RULLO SUPERMOVIOLA FIORENTINA-LAZIO 13/4 SRV

La Supermoviola di Fiorentina-Lazio: Fabbri dimostra personalità

Caos in Bayern-Real: polemiche e rissa per il rosso a Camavinga. Arbeloa: "È ingiusto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:16
Mondiali 2026: Iran negli Usa nonostante il conflitto, il piano della Casa Bianca
13:48
Roma, Gasperini: "Da Ranieri sorpresa incredibile, mai questi toni tra noi due"
13:18
Marie-Louise Eta, esordio da allenatrice Bundesliga: "bello se si aprissero strade e porte"
13:13
Lecce: dopo gara con la Fiorentina in ritiro a Bussolengo
12:18
Euro 2032, Uva (Uefa): "Italia avrà 5 stadi, ma Milano e Napoli in ritardo"