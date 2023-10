AMARCORD

Il principale accusatore della filone scommesse, nel 2009 era in studio a Mediaset: il gelo con Mughini

Dai nostri archivi, un Fabrizio Corona che parla di calcio 14 anni fa. Era il 13 dicembre del 2009 e l'ex re dei paparazzi saliva sul palco del Controcampo condotto da Alberto Brandi insieme a Sacchi, Mondonico, Melissa Satta, Riccardo Ferri, Paolo Liguori e un Giampiero Mughini particolarmente indispettito. Tanto che Corona racconta, durante l'intervista, come l'opinionista l'avesse accolto una volta arrivato agli studi di Cologno: abbandonando lo stanzino riservato agli ospiti.

A quei tempi Corona aveva già alle spalle 125 giorni di detenzione (90 in carcere e 35 ai domiciliari) e si preparava a fronteggiare le nuove accuse del caso Vallettopoli. Tema di discussione, le foto che pizzicavano Adriano, in prossimità di casa sua a Lugano, insieme a belle donne e non particolarmente presente. "Ero interista, ma ho perso la passione- diceva Corona- i calciatori sono solo interessati ai soldi, a loro frega niente del calcio".

Corona racconta anche la sua esperienza come presidente della Sangiustese, squadra marchigiana di serie D.