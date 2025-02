Fabregas: "Con Juve il Como non deve cambiare mentalità"

"La storia della Juventus è incredibile, ma stiamo provando a far battaglia a chiunque venga a giocare contro di noi. Quello che non deve cambiare è la mentalità: sia che giochiamo contro la Juventu sia contro qualunque altra squadra": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia della sfida contro la Juventus. "E' una squadra forte e con un allenatore che ha grandi idee. Quando analizzo altre squadre, guardo sempre cosa hanno fatto con la Juventus per capire se posso prendere alcuni dettagli del gioco di Thiago Motta. Tutti gli allenatori sono 'ladri di idee' e lui è un allenatore che fa vedere cose molto interessanti". Contro i bianconeri sarà quindi anche una sfida tattica: "Lui cambia tanto, ma dobbiamo pensare anche a noi. Dipende tanto se l'avversario gioca con un giocatore a sinistra o a destra: è una partita che si prepara, ma che può andare più nel dettaglio un'ora prima, quando si vede la formazione avversaria". Il mercato ha portato molti volti nuovi alla corte di Fabregas: "È una sfida molto importante per me: abbiamo preso giocatori che pensiamo siano già pronti per giocare come noi vogliamo. Siamo un gruppo forte, di talento e di qualità. Nel calcio le partite si vincono negli ultimi 30 minuti e chi entra a volte è più importante di chi ha cominciato". Tra i nuovi arrivi, uno su tutti si porta dietro diverse aspettative: "Dele Alli crede di essere ancora quel giocatore che abbiamo apprezzato in passato. Sente quella forza e quella voglia di ritornare. Ha il fuoco dentro, credo possa tornare quel giocatore ma non gli metteremo pressione".