Fabregas: "Como senza paura contro Inter, Sergi Roberto è importante"

"La partita di domani contro l'Inter è un sogno. Se non è la più forte d'Europa, è sicuramente tra le tre squadre più forti". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas alla vigilia della partita contro i nerazzurri a San Siro. "Ogni gara si prepara con grande attenzione e la mentalità di voler prendere punti - ha aggiunto - per noi domani è un'altra opportunità e sappiamo che dobbiamo lottare per fare una grande partita. L'Inter è una grande squadra, ma dobbiamo mantenere il nostro stile. Non possiamo giocare con paura - ha chiarito Fabregas - se ci chiudiamo in difesa, il gol prima o poi lo fanno. Servirà l'esperienza dei giocatori più maturi. Sergi Roberto sarà importante, non potrà giocare tutta la partita, ma giocatori come lui serviranno", ha concluso.