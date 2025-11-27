Logo SportMediaset

Calcio
VERSO IL SASSUOLO

Como, Fabregas crede ancora nella permanenza di Nico Paz: "Non scarto che possa essere qui l'anno prossimo"

L'allenatore spagnolo ha fatto il punto in vista dell'anticipo con il Sassuolo: "Senza processo e idee chiare il futuro non sarà bello"

di Redazione
27 Nov 2025 - 18:34

"Non scarto però che Nico possa essere qui anche l'anno prossimo". Cesc Fabregas crede ancora nella permanenza di Nico Paz al Como nonostante le voci che lo vorrebbero già a gennaio al Real Madrid. Il tecnico iberico ne ha parlato alla vigilia della sfida contro il Sassuolo spiegando come l'argentino sia ancora al centro del progetto dei lariani.

"Non si deve dire niente. È un giocatore del Como, sarà con noi. Poi dipende da quello che decide l'altra squadra. È ambizioso, può fare una strada importante nel calcio, ma perché non può farla qui al Como? - ha spiegato Fabregas -. Lui ha fatto crescere noi e viceversa, si vede. Si vede se una persona è contenta dagli occhi e io penso che lui in questo momento si senta felice e bene qui".

Fabregas ha inoltre predicato calma in vista dell'anticipo con gli emiliani che, in caso di vittoria, potrebbe regalare alla squadra lariana il momentaneo ingresso in zona Champions League. L'allenatore spagnolo ha quindi cercato di calmare gli animi dopo la vittoria rotonda sul Torino. 

"Tutto dipende dalla continuità della stagione. Se ora facciamo bene e poi faremo male, sarà una cosa diversa - ha sottolineato Fabregas -. Serve continuità per portare avanti le idee, altrimenti senza processo e idee chiare il futuro non sarà bello. Ad esempio, guardiamo quello che sta facendo l'allenatore della Primavera e come lavora la squadra, non se abbiano vinto o perso".

L'allenatore del Como sottovaluta nemmeno il Sassuolo di Fabio Grosso che è stata fra le sorprese più positive di questo inizio di stagione e che cercherà di sovvertire i pronostici della vigilia: "Siamo abbastanza simili.  Mi piace quello che fa mister Grosso, giocano con gli esterni molto forti, poi giocano 4-3-3... - ha concluso Fabregas -. Mi piacciono perché si vede qualcosa di diverso rispetto a quanto si vede invece in settimana. Penso che sarà una gara molto bella". 

