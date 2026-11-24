Spazio anche ai ricordi azzurri e a una pungente replica a Francesco Totti. Stuzzicato su una battuta dell'ex compagno, che si chiedeva come avesse fatto Cannavaro a vincere il Pallone d'Oro e lui no, il difensore ha risposto con fermezza: "Quando vinci il Mondiale lo capisci da solo... Francesco in quel mondiale lì non è stato il miglior Totti che abbiamo visto. Poi però è stato decisivo col rigore contro l'Australia e il passaggio a Gilardino contro la Germania. È stato molto determinante".