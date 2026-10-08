Fabio Borini si ritira: l'ex Milan e Liverpool dice addio al calcio a 35 anni

Fabio Borini ha ufficializzato il suo ritiro con un messaggio affidato ai social, in cui ha ripercorso i diciassette anni vissuti sul campo di gioco. Una carriera lunga, cominciata con un esordio al Chelsea nel 2009: "È iniziato tutto con un volo. Grazie, Chelsea. Avevo 16 anni. Un volo trascorso interamente con le lacrime agli occhi, all'inizio del viaggio della mia carriera senza una vera destinazione, se non i sogni che volevo realizzare". Borini, poi, nel corso degli anni ha collezionato presenze in alcuni dei palcoscenici più importanti d'Europa: tra le altre, ha vestito anche la maglia di Milan e Liverpool.