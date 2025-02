FA Cup, il City vince soffrendo contro club di terza serie

"Mi aspettavo un Leyton Orient così competitivo - le parole di Guardiola a fine partita -. Conosco bene la FA Cup, nel 2018 siamo stati eliminati dal Wigan in una gara in cui abbiamo giocato in dieci per gran parte del match. Abbiamo vinto di misura contro una squadra di terza serie, ma questa è la magia di questa competizione, della Coppa d'Inghilterra, che è una cosa incredibile, per i tifosi e per l'atmosfera sugli spalti". "Questa è la mia nona stagione in Inghilterra - ha detto ancora Guardiola - e ho affrontato tante squadre delle serie inferiori. La FA Cup ha un'atmosfera unica, è qualcosa che non si trova altrove. Ricordo bene sfide come quella contro il Newport di Michael Flynn o il Cheltenham: abbiamo sempre dato il massimo in queste partite e oggi non è stato diverso".