Ex calciatore Montpellier accoltellato e trovato privo di sensi

L'ex giocatore del Montpellier Daniel Congré è stato trovato privo di sensi con una grave ferita da arma da taglio nella sua casa nel sud della Francia ed è stato ricoverato in ospedale, secondo quanto riportato dai media locali. Il quotidiano sportivo L'Equipe e il quotidiano regionale Midi Libre affermano che Congré, che lavora come coordinatore sportivo del club di Ligue 1 del Lione, è stato trovato con una ferita vicino al cuore nella sua casa nella città di Pérols, vicino a Montpellier. Un'indagine della polizia è in corso. Congré è stato trasportato d'urgenza all'ospedale universitario di Montpellier nella tarda serata di lunedì. Midi Libre, citando una fonte anonima, afferma che le sue condizioni si sono stabilizzate.