Europeo Under 21 2023: le avversarie dell'Italia

L'Europeo Under 21 che si terrà a giugno 2023 tra Georgia e Romania ha preso forma. L'Italia dovrà affrontare Francia, Norvegia e Svizzera nel girone D della fase a finale, come deciso dal sorteggio che si è tenuto a Bucarest. Gli Azzurrini di Nicolato dalla seconda fascia hanno pescato la Francia, una delle favorite alla vittoria finale. In palio oltre al trionfo continentale c'è anche il pass per le Olimpiadi di Parigi che si terranno nel 2024.