EUROPEO UNDER 19: ITALIA-BELGIO 2-2

20/03/2019

Un pareggio (2-2) contro il Belgio apre il cammino della Nazionale Under 19 nella fase élite del campionato europeo. L'Italia vice campione per due volte in vantaggio subisce la rimonta degli avversari e sciupa in pieno recupero l'occasione di portare a casa il risultato pieno. I gol di Esposito e Raspadori. Gli azzurri sbagliano anche un rigore con Fagioli.