Europeo Under 17: Italia in semifinale e qualificata al Mondiale in Brasile

13/05/2019

L'Italia Under 17 di Carmine Nunziata continua a sognare all'Europeo di categoria in Irlanda. Gli azzurrini hanno battuto 1-0 il Portogallo centrando la semifinale del torneo continentale grazie alla rete di Franco Tongya intorno alla mezz'ora del primo tempo. Nella ripresa il portiere Molla ha blindato il successo che vale anche il pass per il Mondiale di categoria che si giocherà in Brasile a ottobre. In semifinale ci sarà la Francia.