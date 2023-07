Europei Under 19, Portogallo-Italia 0-1: gli azzurrini trionfano in finale! Decide Kayode

EURO U19

I ragazzi di mister Bollini conquistano il titolo continentale superando i lusitani grazie alla rete al 18’ del calciatore della Fiorentina

© twitter Portogallo-Italia termina 0-1: è degli azzurrini la finale degli Europei di calcio under 19. Il gol partita arriva al 18’ con il colpo di testa di Kayode su assist di Hasa. Ottima prestazione nel primo tempo dei ragazzi guidati da Bollini, che nella seconda frazione concedono poco agli avversari e vincono meritatamente. La selezione giovanile nostrana torna ad alzare il trofeo dopo vent’anni (anche allora contro i lusitani).

La finale dei campionati europei di calcio della categoria under 19 si conclude con la finale tra Italia e Portogallo. Nella cornice del Ta’Qali Stadium, gli azzurrini si impongono per 1-0 sulla formazione avversaria e si laureano campioni nella competizione continentale giovanile dopo vent’anni dall’ultima volta. Mister Bollini conferma in blocco i titolari della semifinale, cambiando soltanto Pisilli per Ndour, rientrante dalla squalifica. In avvio Missori trova Esposito, che da pochi passi non riesce a colpire bene il pallone. Gli italiani hanno il controllo del match e questo culmina nel vantaggio firmato da Kayode, che raccoglie di testa un cross al bacio dalla sinistra di Hasa e batte un imperfetto Ribeiro al diciottesimo minuto. I lusitani non riescono a prendere le contromisure alle combinazioni degli avversari, vicini al raddoppio in più circostanze prima del duplice fischio. Milheiro cerca di dare la scossa ai suoi nella ripresa e il primo tiro in porta arriva all’ora di gioco, quando Mastrantonio è costretto ad un intervento prodigioso sulla frustata aerea del subentrato Fernandes. Calano i ritmi, i portoghesi provano a spingere ma la chance più ghiotta capita a Vignato, che lanciato a tu per tu con il portiere avversario trova la sua opposizione. La difesa disinnesca senza particolari difficoltà gli ultimi disperati tentativi degli sfidanti: sul destro largo di poco di Herculano termina l’incontro e la selezione giovanile conquista così nuovamente un titolo che mancava dal 2003 (2-0 proprio contro il Portogallo).