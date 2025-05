Europei Under 17, Italia eliminata dal Portogallo ai rigori

Sfuma il sogno della nazionale under 17 di calcio di bissare il successo dello scorso anno agli Europei. Nella semifinale con il Portogallo, stessa nazionale superata nel 2024 in finale, gli azzurrini di Massimiliano Favo escono ai calci di rigore. Nei tempi regolamentari la partita era terminata 2-2 con l'Italia, due volte in vantaggio (al 20' con Inacio e al 59' con Baralla) e altrettante raggiunta (al 28' da Stevan e al 67' da Tomas Soares). Ai rigori Nava ferma due volte i tiratori portoghesi, ma risultano decisivi gli errori di Comotto, Maccaroni e Iddrissa.