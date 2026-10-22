Europa League, Benfica, Bayer Leverkusen e Ferencvaros fanno tre su tre. Ancora k.o. il Marsiglia

L’Anderlecht ottiene un successo importante in Polonia contro lo Jagiellonia, e lo fa per 3-0 (Cvetkovic, Winkler e Seke). Doppio 2-1 esterno invece per Celta Vigo e Levski Sofia, che battono rispettivamente Celtic e Viktoria Plzen: per gli spagnoli la doppietta di Rodriguez ribalta il vantaggio iniziale di Baur; per i bulgari ci pensano Bala e Reinaldo e rendere ininfluente il gol di Kabongo. Finiscono 2-2 le altre due partite: Besiktas-Crystal Palace e Celje-Salisburgo. La squadra di Vincenzo Italiano passa con Ndidi, poi si fa rimontare e superare dalle reti di Yeremy Pino e Mateta, prima del gol finale di Olaitan. Il Salisburgo torna invece a casa con diversi rimpianti, dal momento che era andato avanti di due (Kitano, Lindstrom) prima di farsi riprendere da Kramer e Kucys.