EUROPA LEAGUE

Europa League, Benfica, Bayer Leverkusen e Ferencvaros fanno tre su tre. Ancora k.o. il Marsiglia

Salgono a 9 punti anche Olympiacos e Bournemouth. Il Lione cade contro l’Hoffenheim, 2-2 tra Besiktas e Crystal Palace

22 Ott 2026 - 23:21
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La terza giornata di Europa League si conclude con la delusione delle due italiane e la conferma di Benfica e Bayer Leverkusen, che ottengono il terzo successo in altrettante partite. Doppia brusca frenata per Marsiglia e Lione, sconfitte rispettivamente da Sturm Graz e Hoffenheim. La Real Sociedad schianta 6-0 il Lillestrom; fermate sul pareggio le altre inglesi Sunderland e Crystal Palace sui campi di Lech Poznan e Besiktas.

LE PARTITE DELLE 18:45

Oltre al 2-2 della Juventus contro il Rennes, alle 18:45 vincono anche AZ, Ferencvaros, NEC, Bayer Leverkusen, USG e Sturm Graz. Le due squadre olandesi hanno battuto rispettivamente 0-4 l’Ararat Armenia con i gol di Byskov, Patati (2) e Meerdink, e 2-4 la Dinamo Zagabria: per i croati a segno Beljo con una doppietta; per il NEC Bischoff, Linssen (2) e Chery. Il Ferencvaros ha invece vinto contro la Torreense 4-1 grazie alle reti di Bamidele, Gomez, Diadié e Lisztes: a nulla è servito il gol di Guerrero. Terza vittoria in tre partite per il Bayer Leverkusen, che trascinato dalla doppietta di Hofmann ha avuto la meglio per 2-0 sull’OFI a Creta.

L’altro 4-0 è arrivato invece da Bruxelles, con l’USG che ha sconfitto l’Hapoel Be’er Sheva grazie ai gol di Florucz, Smith (2) e Aquino. Cade ancora l’Olympique Marsiglia, battuto 1-0 dallo Sturm Graz in Austria: a segno Diakité nel primo tempo. L’unico pareggio del “primo slot” di partite è arrivato da Poznan, dove il Lech ha fermato il Sunderland sull’1-1 (Tuterov, Bengtsson).

LE PARTITE DELLE 21:00

Il Milan crolla 3-0 sul campo del Bournemouth, mentre vincono Real Sociedad, Hoffenheim, Benfica, Anderlecht, Celta, Levski Sofia e Olympiacos. I baschi schiantano il Lillestrom 6-0 in Norvegia grazie alle doppiette di Gomez e Sucic, e alle reti di Oskarsson e Zakharyan. Grande vittoria anche dell’Hoffenheim, che batte il Lione di Paulo Fonseca 3-0 con i gol di Kramaric, Daghim e Hlozek. Continua a vincere il Benfica, che passa in vantaggio contro l’Omonia Nicosia grazie all’autogol di Nego e, dopo il pareggio di Kakoulis, dilaga con Pavlidis, Aursnes e Prestianni per il 4-1 finale.

L’Anderlecht ottiene un successo importante in Polonia contro lo Jagiellonia, e lo fa per 3-0 (Cvetkovic, Winkler e Seke). Doppio 2-1 esterno invece per Celta Vigo e Levski Sofia, che battono rispettivamente Celtic e Viktoria Plzen: per gli spagnoli la doppietta di Rodriguez ribalta il vantaggio iniziale di Baur; per i bulgari ci pensano Bala e Reinaldo e rendere ininfluente il gol di Kabongo. Finiscono 2-2 le altre due partite: Besiktas-Crystal Palace e Celje-Salisburgo. La squadra di Vincenzo Italiano passa con Ndidi, poi si fa rimontare e superare dalle reti di Yeremy Pino e Mateta, prima del gol finale di Olaitan. Il Salisburgo torna invece a casa con diversi rimpianti, dal momento che era andato avanti di due (Kitano, Lindstrom) prima di farsi riprendere da Kramer e Kucys.

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