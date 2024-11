Europa League: Roma, Salaemekers torna tra i convocati, c'è Dybala

C'è anche Alexis Saelemaekers tra i convocati di Claudio Ranieri per la partita di Europa League tra Tottenham e Roma. Il belga era da poco rientrato in gruppo dopo oltre due mesi di stop per l'infortunio alla caviglia rimediato contro il Genoa. Tra i convocati anche Paulo Dybala. Assente Hermoso. Questa la lista completa: Angelino, Baldanzi, Celik, Cristante, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Hummels, Kone, Le Fee, Mancini, Marin, Ndicka, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Ryan, Salaemekers, Sangaré, Saud, Soulè, Svilar e Zalewski.