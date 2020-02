Europa League: l'Inter rimborsa i biglietti del match contro il Ludogorets

EUROPA LEAGUE

Dopo la decisione delle Autorità di far disputare a porte chiuse il match contro il Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in calendario giovedì a San Siro, come misura cautelativa per fronteggiare "l'emergenza coronavirus" nel Nord Italia, l'Inter ha diramato oggi le modalità di rimborso per tutti coloro che avessero acquistato il biglietto per accedere allo stadio. Ecco dunque il comunicato del club nerazzurro.

- Tutti i biglietti acquistati sul sito ufficiale inter.it, quasi il 90% del totale, saranno automaticamente annullati e rimborsati. L’acquirente non dovrà quindi fare nulla: l’intero importo verrà riaccreditato sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto.

- I tifosi che hanno acquistato presso i due punti vendita Inter, San Siro Stadio e Inter Store Milano, dovranno recarsi presso l'Inter Store Milano in Galleria Passarella 2 (MM San Babila) per ricevere il rimborso, restituendo i biglietti cartacei. Lo sportello biglietteria effettuerà apertura straordinaria tutti i giorni da mercoledì 26 Febbraio a martedì 3 Marzo, dalle 10.00 alle 19.00. La riconsegna dei biglietti cartacei deve avvenire entro 5 giorni dalla disputa della partita, ovvero entro martedì 3 marzo, termine massimo per produrre la documentazione fiscale dell'evento.

- Tutti coloro che hanno invece acquistato presso uno dei punto vendita Vivaticket potranno ottenere un rimborso secondo modalità in fase di definizione, alla luce del contesto straordinario, che saranno comunicate nei prossimi giorni. In caso di acquisto in modalità digitale, ossia con caricamento del titolo di accesso sulla tessera 'Siamo Noi', sarà sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto.