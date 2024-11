Le formazioni ufficiali di Lazio-Porto, valida per la quarta giornata di Europa League: Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni. Porto (4-2-3-1): Costa; Namaso, Djalò, Perez, Moura; Varela, Eustaquio; Martim Fernandes, Fabio Vieira, Galeno, Omorodion. All.: Vitor Bruno.