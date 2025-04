Questa sera, alle ore 18.45, ripartirà il cammino della Lazio in Europa League. E lo farà in casa del Bodø/Glimt, con Baroni che potrà contare su Castellanos solo part-time. Le altre partite: Lione-Manchester-United, Tottenham-Eintracht Francoforte e Rangers-Athletic. Alle 21 poi sarà il turno della Fiorentina in Conference. Anche qui una trasferta, in Slovenia al cospetto del Celje. Sempre in Conference occhi sul Chelsea che sfiderà il Legia Varsavia.