Europa League, Koubek: "Orgoglioso dei miei, decisiva l'andata"

"Stasera un occhio piange e l'altro ride. È stata la partita di andata che non ci ha sorriso ed è stata decisiva; siamo partiti bene ma era difficile, abbiamo fatto quello che potevamo. Ci è mancata un po' di fortuna anche se potevamo arrivare ai supplementari. Non è crudele essere eliminati, sono orgoglioso della prestazione, solo il risultato non mi fa felice, ma questo è il top della mia carriera di allenatore". Così Miroslav Koubek, allenatore del Viktoria Plzen, dice la sua dopo l'eliminazione contro la Lazio in Europa League. Il tecnico, poi, sottolinea come "la Lazio ci pressava, preso il gol lo hanno fatto ancora di più. Erano pericolosi sui calci d'angolo, abbiamo cercato di resistere ma purtroppo non riuscivamo a uscire dalla loro pressione. In bocca al lupo alla Lazio". Infine un pensiero sul percorso europeo: "Il nostro viaggio in Europa ci ha rassicurati, ci siamo resi conto che possiamo giocare contro questi avversari. Questa stagione ci hadimostrato questo, ma l'Europa ci ha anche tolto qualcosa perché è difficile giocare così tante partite. Le partite in casa contro l'Anderlecht, Ferencvaros e Real Sociedad mi sono piaciute. Non c'è stato un solo avversario che ci ha dato tanti problemi, ma purtroppo ci è mancato qualcosa", conclude.