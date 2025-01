L'arbitro bosniaco Irfan Peljto dirigerà giovedì AZ Alkmaar-Roma, settimo turno della fase campionato di Europa League, in programma alle 18:45. Assistenti i connazionali Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo. Sempre giovedì, ma alle 21:00, impegno in Europa League anche per la Lazio, che all'Olimpico affronta gli spagnoli della Real Sociedad. L'arbitro designato é il belga Lawrence Visser, assistito dai connazionali Rien Vanyzere e Thibaud Nijssen