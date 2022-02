Europa League e Conference League: i pericoli nell'urna  per gli ottavi di Atalanta e Roma

Oggi è il giorno di sortegg nella sede della Uefa a Nyon, in Svizzera, degli ottavi di finale di Europa League e Conference League. Per l'Italia, in corsa nelle due coppe, rimangono l'Atalanta e la Roma. Alle 12 tocca all'Europa League: dopo le eliminazioni della Lazio e del Napoli contro Porto e Barcellona, l'unica squadra italiana rimasta in corsa è quella di Gasperini che ha eliminato l'Olimpiacos. Agli ottavi di finale (andata prevista il 10 marzo e ritorno il 17 marzo) i nerazzurri affronteranno una testa di serie tra le otto vincitrici dei gruppi nella fase a gironi che giocheranno il ritorno in casa: Bayer Leverkusen (Germania), Eintracht Francoforte (Germania), Galatasaray (Turchia), Lione (Francia), Monaco (Francia), Spartak Mosca (Russia), Stella Rossa (Serbia) e West Ham (Inghilterra). Ricordiamo che dai playoff sono approdate agli ottavi, oltre all'Atalanta, anche Barcellona, Betis, Braga, Lipsia, Porto, Rangers e Siviglia.