Netta vittoria del Besiktas sull'Athletic Bilbao per 4-1 nella 7/a giornata dell'Europa League. Per i turchi a segno due volte Rashica, poi Rafa Silva e l'ex interista Joao Mario su rigore. A secco l'ex laziale Ciro Immobile. Non basta ai baschi il gol di Gomez nel primo tempo. In classifica, il Bilbao resta secondo in piena corsa per gli ottavi mentre il Besiktas al 18esimo posto punta ad un posto nei playoff.