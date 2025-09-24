Euro 2032: a Salerno riunione operativa per candidare l'Arechi

Per la Salernitana, hanno presenziato il presidente, Maurizio Milan, e l'ad, Umberto Pagano. "Ci hanno presentato requisiti sportivi e di accoglienza della città. Pensiamo che Salerno sia in grado di ospitare questa grande manifestazione, per noi come club - ha detto Milan - sarebbe una sfida importante perché traccia la strada di un percorso strutturale di grande livello. Ci auguriamo sarà proficuo e interessante per tutta le città. Abbiamo chiesto deroga per proseguire la stagione all'Arechi senza il settore ospiti, in modo da iniziare quanto prima i lavori di abbattimento della Curva Nord. Da parte nostra c'è massima disponibilità a portare avanti quest'istanza".