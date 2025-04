Euro 2025 donne, tra arbitri anche Ferrieri Caputi e Gasperotti

Il Comitato Arbitrale Uefa ha nominato 12 arbitri, oltre agli assistenti arbitrali, agli ufficiali di gara video e agli ufficiali di gara di supporto, che dirigeranno le 31 partite di Uefa Women's Euro 2025, che si svolgeranno in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Tra gli arbitri selezionati, anche le italiane Maria Sole Ferrieri Caputi e Silvia Gasperotti. Di seguito le 12 selezionate: Catarina Ferreira Campos (Portogallo), Iuliana Demeterscu (Romania), Maria Sole Ferrieri Caputi (Italia), Silvia Gasperotti (Italia), Désirée Grundbacher (Svizzera), Stéphanie Frappart (Francia), Marta Huerta de Aza (Spagna), Frida Klarlund (Danimarca), Katalin Kulcsár (Ungheria), Ivana Martincic (Croazia), Tess Olofsson (Svezia), Alina Pesu (Romania). Inoltre, nell'ambito della collaborazione in corso tra la Uefa e la Confederazione sudamericana di calcio Conmebol, un arbitro brasiliano, Edina Alves Batista, insieme a due assistenti, si unirà al gruppo di arbitri europei per la fase finale del torneo.