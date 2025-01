Esports: Platini, Cantona e Forlan in eFootball x Captain Tsubasa Collaboration Volume 2

KONAMI inaugura l'“eFootball Championship 2025”, torneo di qualificazione in-game per l'eFootball Championship 2025 Open. L'“Open” è il turno di qualificazione per “eFootball Championship 2025”, torneo ufficiale eSports a cui possono partecipare tutti i giocatori e che ha visto scendere in campo nella scorsa stagione oltre 39 milioni di utenti. Vincendo l'“Open” potrete competere per il titolo di Campione del Mondo alle “eFootball Championship 2025 World Finals”, che si terranno nell'estate 2025. Il primo round si svolgerà come parte del Challenge Event dal 30 gennaio al 6 febbraio.