Esports, parte la Coppa eFootball Italia 2025

Torneo eSports dedicato ai giocatori italiani, la "Coppa eFootball Italia" torna per la terza edizione, con esclusivi eventi in-game e la nuova divisione mobile. Prendendo parte agli eventi in-game, attivi fino al 13 febbraio, gli utenti PlayStation e mobile avranno la possibilità di scalare le classifiche fino a conquistare il titolo di campione 2025. Al termine degli eventi in-game, i migliori 32 giocatori della divisione console avanzeranno al Round 4, i migliori 4 giocatori mobile avanzeranno direttamente alla Fase Finale. Round 4 I 32 giocatori console che si sono distinti nella prima fase in-game si sfideranno in scontri a doppia eliminazione, i migliori 4 giocatori accederanno alla Fase Finale. Fase Finale I migliori 4 giocatori della divisione mobile e i migliori 4 giocatori della divisione console si sfideranno in scontri diretti per conquistare l’ambito titolo ed essere incoronati campioni "Coppa eFootball Italia 2025”. Inoltre, i campioni di entrambe le divisioni guadagneranno di diritto un posto nelle eFootball Championship Open Regional Final e potranno così competere per le Finali Mondiali.