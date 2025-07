Esport, eFootball ancora tra i titoli ufficiali della FIFAe World Cup 2025

FIFAe World Cup 2024 featuring eFootball su mobile e console si è svolta lo scorso dicembre con la partecipazione online di oltre 14 milioni di giocatori da tutto il mondo, in rappresentanza di 16 nazioni per l'edizione mobile e 18 nazioni per l'edizione console. Le finali sono state trasmesse in streaming online in tutto il mondo e il numero massimo di spettatori contemporanei per l'edizione console ha superato i 400.000, il numero di spettatori più alto mai raggiunto per un evento eSports organizzato su eFootball.