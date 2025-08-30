Logo SportMediaset
Esordio di Robben nel Cupra Fip Tour di padel

30 Ago 2025 - 21:03

Arjen Robben, campione con un passato con le maglie tra le altre di Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco, non aveva mai nascosto la sua passione per il padel: "Zlatan Ibrahimovic lo ha reso uno sport importante in Svezia, penso di poter fare lo stesso in Olanda". Arjen, però, rispetto a Ibra è andato oltre, disputando il suo primo torneo del Cupra FIP Tour e ottenendo anche la sua prima vittoria, nel tabellone di qualificazione al FIP Bronze di Westerbork. Le stesse magie mostrate per una carriera con il pallone incollato al piede sinistro, Robben ha provato a metterle in campo anche con la pala: in coppia con il compagno Werner Lootsma, ha rimontato, annullato sei match point e battuto 4-6 6-3 7-6 Ralph Boekema e Mark Weldmate (anche quest'ultimo ex calciatore), qualificandosi al main draw, dove però i due sono stati superati 6-1 6-0 da Sten Richters e Thijs Roper, comunque sorpresi dal suo livello. "È il miglior ex calciatore professionista che sappia giocare a padel", il commento di Richters e Roper, rispettivamente numero 155 e numero 144 del ranking FIP. Sulle tribune, centinaia di spettatori attirate dalla presenza di una leggenda del calcio olandese, che ha scoperto il padel in Germania ("E giocavo tre volte alla settimana") in passato si era anche esibito con Robin van Persie, Juan Lebron e Ale Galan e che si è fatto costruire un campo da padel nel giardino di casa, tanta è la passione per la pala. "Non penso di potermi prendere così seriamente - ha raccontato -. Sono partito con poche aspettative, pur avendo cercato di lottare in campo e di fare più punti possibili". E chissà che il FIP Bronze di Westerbork non sia stato l'inizio di una nuova carriera. 

Ultimi video

01:18
DICH JURIC PRE PARMA DICH

Juric: "Dare continuità e far meglio"

03:04
DICH SARRI PRE VERONA DICH

Sarri: "Se questa squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha chiamato"

03:05
DICH PIOLI PRE TORINO DICH

Fiorentina, Pioli: "Torino avversario determinato, ma vogliamo vincere"

00:54
DICH CHIVU SU CALHA DICH

Chivu: "Calha giocatore importante, è tornato motivato"

00:55
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Il posto si conquista in allenamento. E' la meritocrazia"

02:23
DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

01:33
Parma, esordio in casa

Parma, esordio in casa

01:15
È un Como tutto "paz"

È un Como tutto "paz"

01:51
Gasp, stoccata a Sancho

Gasp, stoccata a Sancho

01:59
Conte non vuole Cali

Conte non vuole Cali

01:18
Cagliari a casa Maradona

Cagliari a casa Maradona

01:14
Gattuso verso il debutto

Gattuso verso il debutto: le convocazioni "Mondiali"

01:15
Domani Inter-Udinese

Domani Inter-Udinese: le scelte di Chivu

01:37
Tudor, dal Genoa al Genoa

Tudor dal Genoa al Genoa: un amarcord di 5 mesi

01:44
La svolta secondo Allegri

La svolta secondo Allegri: "Umiltà e attenzione"

01:18
DICH JURIC PRE PARMA DICH

Juric: "Dare continuità e far meglio"

I più visti di Calcio

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

23:09
Napoli, Anguissa: "Vinto match difficile, Cagliari si è difeso benissimo"
22:34
Bari, Luigi De Laurentiis: "Col Monza attendo una prestazione importante"
21:36
Serie B, Mattarella sugli spalti per Palermo-Frosinone
21:29
Atalanta, Juric deluso: "Meritavamo di segnare un altro gol"
21:26
Parma, Cuesta: "Grande reazione dopo lo svantaggio"