Eriksen alla Lazio, ma è la sorella Louise

CALCIO FEMMINILE

La Lazio Women si preprare all'inizio del campionato, ma tra i rinforzi in arrivo dal mercato c'è un nome familiare

Un Eriksen torna a giocare in Italia. È Louise, sorella del calciatore Christian Eriksen, ingaggiata dalla Lazio Femminile in Serie B. Le biancocelesti continuano a prepararsi nel centro di allenamento di Formello e tra i tanti volti nuovi, uno dei colpi del mercato estivo è la calciatrice professionista Louise Eriksen, 26enne proveniente dalla squadra danese del Kolding di cui era la capitana. Eriksen è la sorella dell'ex interista Christian, ora al Manchester United, tornato al calcio attivo in Inghilterra (inizialmente al Brentford) dopo l'arresto cardiaco in campo durante la partita di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia.

A differenza del fratello, classico trequartista che si adatta anche a fare la mezzala, Louise gioca da difensore e deve ancora esordire nella nazionale maggiore danese, di cui per ora ha fatto parte solo delle giovanili). Alla Lazio vogliono impostarla come centrocampista, al punto che sul profilo Twitter del club la giocatrice viene definita "una

playmaker che può giocare anche come mezzala".