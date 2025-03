Empoli, D'Aversa: "Roma la più forte. Silvestri? Non si può cambiare idea a ogni errore"

L'Empoli crede nella salvezza. Dopo l'incredibile passaggio in Coppa Italia contro la Juventus, la squadra di D'Aversa ha cambiato atteggiamento, tornando a essere compatti e decisi come ad inizio stagione. Questo fine settimana al Castellani arriva una delle squadre più in forma del campionato, la Roma: “Sicuramente affrontiamo la squadra che ha fatto più punti nel 2025. Possono ruotare tanti giocatori, non credo che sia una squadra stanca. In questo momento è la più forte, allenata da un grandissimo allenatore. C’era contestazione, è merito suo se la Roma è a questo punto. Dovremo mettere in atto le contromisure giuste". Il tecnico dei toscani poi passa in rassegna l'infermeria: "Viste le assenze rivedremo De Sciglio in difesa e Cacace più avanti sulla trequarti? Può essere una possibilità, come usare Bacci o far partire Sambia. Sono valutazioni che farò all’ultimo momento, perché devo valutare anche per quanto concerne i cambi durante la partita. Sicuramente Cacace ha sempre fatto molto bene in quella posizione". Poi D'Aversa commenta l'infortunio di Maleh: "Ci sono situazioni un po' sfortunate, a me piace poco parlarne ma è un dato di fatto che Maleh si sia fatto male al ginocchio nel suo periodo migliore. Lui ha avuto un atteggiamento incredibile, stava stringendo i denti e lo ha fatto anche a Genova. Questo atteggiamento sono convinto che ci porterà alla salvezza. Ci sarà un nuovo cambio di gerarchie in porta? Silvestri aveva fatto una buonissima prestazione, poi c’è stato l’episodio che può accadere. Queste sono valutazioni che facciamo ogni volta, a ogni errore non si può cambiare idea. Ma comunque deciderò chi far giocare”.