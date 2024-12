Empoli, D'Aversa: "Qualcosa di impensabile, restiamo con i piedi per terra"

"I ragazzi stanno facendo qualcosa di impensabile". C'è grande soddisfazione in casa Empoli dopo il 4-1 odierno al cospetto del Verona: adesso i toscani sono noni con già 19 punti in classifica. Questa l'analisi del tecnico Roberto D'Aversa dalla pancia del Bentegodi: "Ora serve premer sull'acceleratore e restare con i piedi per terra - ha detto il tecnico in conferenza stampa -. Colombo è un professionista esemplare, le condizioni di Pellegri dobbiamo ancora valutarle".