Empoli, D'Aversa: "Punto di importanza vitale"

"Per come si era messa la partita ci dobbiamo ritenere soddisfatti. E' un pareggio che può avere un'importanza vitale per la salvezza, nonostante il nostro obiettivo fosse quello dei tre punti", così Roberto D'Aversa, allenatore dell'Empoli, al termine della gara pareggiata in casa contro il Venezia. L'Empoli, una volta in vantaggio con Fazzini, ha mancato il colpo di grazia dando la possibilità al Venezia di pareggiare e poi andare avanti: "Il Venezia era in salute - ha detto ancora D'Aversa -, spesso ci capita di incontrare le squadre nei loro miglior momenti. Il primo tempo è stato contratto, abbiamo avuto tre circostanze in cui i traversoni di Cacace non sono stati attaccati con la giusta determinazioni. Dopo la rete abbiamo creato subito diverse occasioni che non siamo stati bravi a concretizzare".