Empoli, D'Aversa: "Mancati coraggio e determinazione"

L'Empoli è stato sconfitto pesantemente dal Milan a San Siro: "Avevamo preparato la partita come abbiamo fatto nel secondo tempo - ha commentato Roberto D'Aversa a DAZN -, è mancato coraggio e mi dispiace. Alcune situazioni andavano gestite meglio, ma contro questi giocatori se stai lì ad aspettare poi ti fanno male". I toscani hanno faticato molto nel primo tempo: "La responsabilità è mia, potevamo fare meglio. Non si è vista la determinazione di una squadra che si deve salvare, non ho fatto capire l'importanza di questa partita".