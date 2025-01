Empoli, D'Aversa: "Giocato alla pari contro la squadra più in forma del campionato"

Roberto D'Aversa ha commentato così il pareggio tra il suo Empoli e il Bologna: "I ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, contro la squadra più in forma del campionato - le sue parole a Sky -. Peccato per quel gol subito a fine primo tempo, ma abbiamo fatto una grande partita nonostante l'emergenza continua. Ce la siamo giocata alla pari. Spalletti in tribuna? Io ragiono sull'Empoli, finché i ragazzi fanno queste prestazioni attireranno attenzioni, sia della Nazionale sia di altri club, ma per ora devono rimanere concentrati sull'Empoli. Abbiamo messo in difficoltà tutte le grandi, siamo una squadra ancora giovani, che ha commesso degli errori come normale. Ora affrontiamo la Juventus senza Pezzella e Grassi, ma noi continuiamo a lavorare per prestazioni così".