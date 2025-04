Empoli, D'Aversa: "Gara importantissima, trasformare la delusione in rabbia positiva"

Roberto D'Aversa ha presentato in conferenza stampa la sfida salvezza contro il Cagliari. "Il termine obbligo non mi piace, perché non voglio l'ansia del risultato. Indubbiamente è importantissima, dobbiamo essere consapevoli che il post Coppa Italia ci deve far trasformare la delusione in rabbia positiva - ha spiegato l'allenatore dell'Empoli -. I nostri tifosi sono stati encomiabili e anche per loro dobbiamo fare il massimo. Si tratta di una partita importante, il campionato non finisce domani ma in primavera si decidono i destini delle squadre". Sulle motivazioni della squadra: "Un allenatore adesso può far poco a livello di motivazioni, sono i ragazzi che devono capirlo. Dobbiamo pensare a ogni singola partita, più che è uno scontro diretto dobbiamo pensare a fare risultato indipendentemente dagli altri. Abbiamo un set-ball, intanto dobbiamo uscire dal campo dopo aver fatto tutto. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta".