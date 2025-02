Empoli, D'Aversa: "Emergenza? Non voglio cercare alibi"

Roberto D'Aversa ha parlato così alla vigilia del match con l'Udinese: "Emergenza? Io eliminerei questa parola, siamo nella situazione in cui siamo e creiamo degli alibi che non mi piacciono - le parole del tecnico dell'Empoli in conferenza -. Mi allaccio alla domanda per dire qualcosa sui tanti infortuni: ci sono dei numeri e quelli dell'Empoli sono in linea con le altre squadre, se si escludono quei giocatori con problemi precedenti è la squadra che ha avuto meno infortuni assieme a Cagliari e Napoli. Poi abbiamo avuto tre crociati e una spalla, non voglio parlare di emergenza perché crea di alibi. Ismajli e Viti non faranno parte dei convocati, devo ragionare su quelli che ho a disposizione, ossia De Sciglio, Goglichidze e anche Bembnista che viene con noi. De Sciglio? Ne parlavo con lui, era qualche anno che non faceva tre partite consecutive. Lui non ha avuto molta fortuna sotto l'aspetto degli infortuni, sulle sue qualità non c'erano assolutamente dubbi. Un allenatore non regala niente a nessuno, valuto il campo, chi ha giocato meno è perché chi ha giocato di più lo ha fatto meglio. Konaté contro il Milan è entrato davvero molto bene".