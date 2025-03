Empoli, D'Aversa: "Col Toro fare risultato a tutti i costi"

Il maltempo in Toscana ha condizionato anche la conferenza stampa pre gara dell'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa. L'incontro con i giornalisti non c'è stato, ma il tecnico ha presentato la gara di domani a Torino contro i granata usando le pagine del sito ufficiale del club. "Noi non intendiamo fare passi indietro rispetto al coraggio di provare sempre a giocare a calcio - ha dichiarato il tecnico azzurro -, ad attaccare e proporre le nostre idee". D'Aversa spiega il buon momento del Toro: "Affronteremo una squadra in salute, che vive un ottimo momento sotto tutti i punti di vista, e che nel mercato di gennaio si è rafforzata con calciatori di livello". "Certo - ha sottolineato -, gli infortuni e l'emergenza continuano ma questo non cambia il fatto che dovremo andare in campo lo stesso con la volontà e la determinazione di provare a fare risultato a tutti i costi". Il tecnico si riferisce alla lunga lista degli indisponibili che vede, in questa settimana, recuperato solo Ismajli che comunque andrà in panchina. "Siamo consapevoli della difficoltà della partita e delle qualità del Torino - ha aggiunto -, ma non dobbiamo arretrare nel nostro modo di interpretare la gara e di proporre il nostro gioco. Questo ci sarà utile anche per il proseguo del campionato visto che ad aprile il rush finale della stagione ci metterà dinanzi a scontri diretti fondamentali. Per arrivare bene a quelle partite occorre giocare e fare punti domani contro il Toro, che è squadra organizzata e in salute sia fisica che mentale".