"Non sono accettabili discriminazioni sui sardi solo in quanto sardi. La decisione di penalizzare i tifosi del Cagliari Calcio è ingiustificabile". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, interviene nella polemica per il divieto di trasferta per i tifosi del Cagliari, residenti nell'isola, per la gara di domenica a Empoli. "Chiedo al presidente dell'Empoli di rivedere la sua scelta e auspico una soluzione rapida e positiva della vicenda", conclude Todde.