EMPOLI, ANDREAZZOLI: "SITUAZIONE DIFFICLE MA TUTTO DIPENDE DA NOI"

18/05/2019

"E' una situazione complicata, lo sappiamo ma non dipendiamo da nessuno. E questa e' una cosa importante". Il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza nella sala stampa Antonio Bassi dello stadio Castellani alla vigilia della sfida con il Torino. "Domani e' una tappa delle ultime due e ci concentriamo su questa. E' una partita difficile, contro un Toro che ha 60 punti e qualcosa significa", aggiunge. "Abbiamo un solo risultato a favore, contro una squadra che ha perso meno di tutti in trasferta. Le cose difficili ci stimolano, siamo in casa nostra e abbiamo gia' dimostrato che c'e' anche il pubblico che ci dara' una bella mano", conclude.