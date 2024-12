Juve, John Elkann a sorpresa alla Continassa: "Uniti e determinati verso il City"

Dopo l'ennesimo pareggio in campionato, in casa Juventus è tempo di pensare alla Champions. Mercoledì arriverà il Manchester City di Guardiola, in crisi, all'Allianz Stadium: vietato sbagliare. Questa mattina John Elkann ha fatto visita a sorpresa alla squadra. Il proprietario ha seguito la seduta d'allenamento incontrando Maurizio Scanavino, ad del club, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta al fine di "avvicinarsi tutti insieme, uniti e determinati, alla grande notte di mercoledì" come riportato da una nota pubblicata dal sito ufficiale.